Хабаровские рестораторы поддержали Елену Летучую

Наличие имени известной российской телеведущей Елены Летучей в списке учредителей московской компании, занимающейся поставками продуктов питания в столичные заведения общепита, вряд ли всерьёз может отразиться на её журналистском профессионализме. К такому выводу пришли несколько представителей ресторанного бизнеса Хабаровска в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Общество с ограниченной ответственностью с в некоторой степени говорящим наименованием «ЛЛ Групп», зарегистрированное в Москве в 2016 году, обнаружили журналисты издания «Новые Известия». По их данным, фирма принадлежит Летучей лишь наполовину — ещё 50 процентами акций владеет украинский бизнесмен Акоп Арапетян. В столичных СМИ на фоне скандала, связанного с иском против пользователей социальной сети Facebook, поданным администрацией телеканала «Пятница», появились версии о том, что ведущая может преследовать собственные бизнес-интересы, прикрываясь репутацией программы.

В руководстве канала поспешили сообщить, что о бизнесе сотрудницы им не было известно, а также рассказали о том, что заниматься подобными вещами Летучей запрещено по условиям контракта. Было объявлено и о том, что в качестве «хозяйки» «Ревизорро» она проработает до весны 2017 года — именно на такой срок рассчитано действующее соглашение.

«Возможно, Лена готовится к выходу на пенсию в далёком будущем», — добавила в разговоре с «НИ» PR-директор телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина. Позднее её слова подтвердила и сама журналистка, отметив, что компания, соучредителем которой она выступает, будет бездействовать до тех пор, пока ведущую и телеканал связывает договор.

«Я не думаю, что здесь имеет место какая-либо необъективность, — считает хабаровский ресторатор Евгений Бару. — Елена Летучая в своей программе оценивает не качество самих продуктов, а условия, при которых они хранятся. Уверен, что все происходило в обратном порядке: сначала было принято решение о том, что ведущая покидает проект, а уже затем появилась фирма, и два этих события вряд ли связаны. Летучую вновь пригласили в «Ревизорро» явно для того, чтобы вернуть рейтинги, сделать ещё круче, снимая передачу в Москве».

При этом собеседник высказал уверенность, что самой передаче действительно недостаёт объективного подхода: например, в том, что в разные заведения съёмочная группа «Пятницы» приходит не в одно и то же время. Евгений Бару добавил, что «разница в критериях» может быть не заметна простому зрителю, на которого и рассчитана телепередача, но специалист видит явные признаки «неравенства» в этом шоу.

Ещё более позитивно настроен по отношению к «Ревизорро» экономист Антон Голышев, долгое время проработавший в ресторанном бизнесе дальневосточной столицы.

«Это передача, которую любят по всей стране. Мои культурные запросы находятся вне этой области — в силу образования, опыта и всего остального, но массе людей это нравится. И в своей работе Елена Летучая ссылается на действующие санитарные правила для предприятий общепита — и любой человек при желании может найти в Интернете и проверить, соответствуют ли они тому, о чем говорят в передаче. Поэтому лично я не вижу никакой корреляции между тем, владеет ли она бизнесом в этой области, и насколько она при этом пристрастна в оценках своих ресторанов», — сказал Антон Голышев.

Хабаровский журналист и кулинарный путешественник Сергей Хамзин рассказал агентству о своём неоднозначном отношении к Елене Летучей, которая, по его мнению, преследует благие цели не самыми лучшими средствами.

«Я согласен, что все «общепитовские пороки» надо вскрывать, посетитель кафе или ресторанов должен быть уверен, что его накормят качественной едой и не надо опасаться за свое здоровье и за свою жизнь... Но мне совершенно не нравятся методы борьбы с «общепитовскими пороками» Елены Летучей. Во-первых, на любой кухне чужого заведения она себя считает самой главной, и ни шеф-повара, ни владельцы ничего не могут с ней поделать. А ведь без разрешения хозяина места общественного питания Елена Летучая не имеет права посещать кухню. Во-вторых, совершенно непрозрачна система выбора кафе или ресторана для съемок. Где гарантия, что конкурент этого заведения не оплатил данную проверку? И не пошла ли Елена Летучая «выводить на чистую воду» заведения общепита, которые отказываются покупать продукты питания у фирмы, где 50 процентов акций принадлежит именно ей?», — отметил Сергей Хамзин.

Резко высказалась о действиях съёмочной группы «Ревизорро» владелица хабаровского кафе Виктория Мозер. По её словам, в том, что коммерческая составляющая телепрограммы не ограничивается «рекламными паузами», нет никаких сомнений.

«Я видела письма, которые получают популярные кафе города, где предлагалось откупиться от проверки. Можно предположить, что и другие виды коммерческой деятельности тоже применялись. Мое мнение, как бывшего журналиста — если ты хочешь быть честным журналистом, тебе придётся принять факт бедности, в противном случае — меняй профессию. Действия такого специалиста, направленные на увеличение собственных доходов путём разного рода обманов, находятся за гранью этики!» — сказала Виктория Мозер, порекомендовав читателям РИА «Восток-Медиа» вообще отказаться от просмотра телевизионных эфиров, как источника сплошного обмана.

Как писало агентство, Лена Летучая впервые посетила Хабаровск с проверкой «Ревизорро» в конце сентября 2014 года. Тогда она впервые в истории популярного телешоу хотела дать рекомендацию всему городу. Однако сделать это помешал приём в одном из местных кафе.