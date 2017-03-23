Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство

Впервые в истории русского хоккея в дальневосточной столице прошёл «финал четырёх». Первыми за путёвку в решающий матч сразились хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей». Встреча с действующим чемпионом получилась напряжённой, нервной и одной из самых трудных для обеих команд, однако победу в итоге одержали хозяева. Как писало РИА «Восток-Медиа», «армейцы» выиграли со счётом 2:1.

















Уже через 30 секунд после стартового свистка хабаровчане могли открыть счёт, организовав массированную атаку на ворота Романа Черных, однако строгая защита «Енисея» сделать этого не дала. Команды организовали активную, но осторожную игру, прорвать оборонительные порядки красноярцев на шестой минуте смог Юрий Шардаков ударом в дальний угол ворот. Хозяева продолжили накручивать соперников, но те не сдавали позиций и на десятой минуте, переняв инициативу, едва не поразили владения Виктора Каменева.













Игра пошла на встречных курсах и на 16-й минуте Юрий Шардаков вновь опасно бил по воротам Черных, однако вратарь красноярской команды действовал надёжно. После прохода Максима Ишкельдина «СКА-Нефтяник» заработал право на угловой, но реализовать его не удалось. На 25-й минуте «армейцы» могли реабилитироваться, однако мяч после розыгрыша попал в «стенку». Команды сбавили темп и начали ошибаться, не удавалась подопечным Михаила Юрьева и игра вторым темпом.

















Через три минуты Максим Ишкельдин отобрал «апельсин» в своей зоне и после сольного прохода ударил по воротам, но Роман Черных поймал снаряд, быстро ввёл его в игру, перекинув практически через всё поле, и через пару секунд экс-«армеец» Вячеслав Вдовенко ушёл в отрыв и пробил Виктора Каменева — 1:1. Выйти вперёд хабаровчане могли на 33-й минуте — Артём Бондаренко вышел один на один с вратарём, отдал передачу Александру Антипову, но тот промахнулся.

















Хоккеисты «Енисея» стали чаще тревожить вратаря «СКА-Нефтяника», но тот был настороже. Виктор Каменев действовал надёжно, совершая невероятные кульбиты в своих владениях. У хабаровчан же мяч не шёл в ворота. Однако на перерыв команды ушли при преимуществе «армейцев» — на 42-й минуте Юрий Шардаков оформил дубль — полузащитник забил мяч после передачи Александра Кима.

















В начале второго тайма красноярцы сразу же ринулись в бой, капитан «армейцев» Алексей Чижов попытался остановить соперника, но сделал это очень грубо и болезненно из-за чего отправился на скамейку штрафников. Отсутствие игрока не помешало «СКА-Нефтянику» надёжно играть в обороне и отражать удары соперников. Вскоре Артём Бондаренко нанёс мощный удар по воротам Романа Черных, но снаряд чудом не влетел в сетку. Через несколько секунд свои владения охранять пришлось уже Виктору Каменеву.

















Вскоре красноярец Михаил Прокопьев получил удаление, «армейцы» быстро пошли вперёд, получили право на угловой, но вновь не смогли его реализовать. Натиск «кабанов» продолжился, трибуны арены «Ерофей» погнали команду вперёд, Павел Рязанцев нанёс дальний удар, но мяч прошёл в нескольких сантиметрах от штанги. Через несколько минут «Енисей» заработал право на угловой, но хозяева справились с этим розыгрышем.

















На 55-й минуте после грубой ошибки красноярцев Юрий Шардаков вышел один на один с вратарём, казалось, шансов на спасение у «Енисея» не было, но Роман Черных отбил и этот удар. На 71-й минуте «армеец» столкнулся с соперником, получил сильный удар и, хромая, отправился на скамейку своей команды. На лёд полузащитник больше не вышел.

















Игра стала более жёсткой, ещё одно удаление заработал Михаил Прокопьев, Вячеслав Вдовенко обманул Виктора Каменева, но молодой защитник Валерий Ивкин спас ворота — мяч прилетел ему в локоть. Затем пришла очередь «Енисея» — вратарь красноярской команды отразил мощнейший удар, а Роман Викулин спас ворота после добивания.

















За десять минут до завершения игрового отрезка шведский легионер «СКА-Нефтяника» Кристоффер Фагерстрём столкнулся с Артёмом Ахметзяновым, хоккеисты улетели за пределы поля, сцепились и начали борьбу, но их быстро разняли. Штраф получил представитель «Енисея». Градус кипения зашкаливал на поле и на трибунах, последние минуты хоккеисты пытались использовать по максимуму, но реализовать угловой «армейцам» в очередной раз помешала блестящая игра вратаря, а защита «людей в чёрном» надежно действовала в своей зоне и не дала действующему чемпиону пробиться в финал — 2:1, и победа хабаровчан.

















В матче за главный трофей чемпионата «СКА-Нефтяник» встретится 26 марта с победителем игры «Байкал-Энергия» — «Водник». Их противостояние пройдёт в арене «Ерофей» уже в пятницу, 24 марта.

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