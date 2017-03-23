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"СКА-Нефтяник" завоевал путёвку в финал в Хабаровске

"СКА-Нефтяник" завоевал путёвку в финал в Хабаровске
На льду арены "Ерофей" подопечные Михаила Юрьева обыграли красноярский "Енисей"
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице прошёл первый полуфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. На льду арены «Ерофей» сошлись хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей». Поединок с действующим чемпионом страны оказался для «армейцев» непростым, но победа осталась за хозяевами — 2:1.

Первыми счёт в матче открыли хозяева — Юрий Шардаков отправил мяч в дальний угол ворот «Енисея». После этого пошла игра  на встречных курсах — обе команды играли активно и надёжно, однако к середине тайма сбавили темп и начали допускать ошибки. Одной из них воспользовался красноярец Вячеслав Вдовенко. Он получил мяч от вратаря Романа Черных и отправил снаряд в сетку. После этого хоккеисты стали больше ошибаться, действовать нервно, но этот градус кипения не помешал вратарям сохранять последний рубеж в неприкосновенности. Однако Роман Черных всё же пропустил мяч под занавес первого тайма — вратарь не ожидал, что Юрий Шардаков примет «апельсин» от Александра Кима и отправит его в сетку, не среагировали и защитники гостей — 2:1.

После перерыва «Енисей» сразу же ринулся в бой, но хозяева надежно действовали в обороне и опасно грозили воротам красноярской команды. На 17-й минуте Юрий Шардаков столкнулся с одним из соперников, получил повреждение и отправился на скамейку, больше на лёд он не вышел. Команды стали играть жёстче, не сбавляли темпа и заставляли работать вратарей и защиту. Несмотря на все попытки забить, нервы у игроков, тренеров и болельщиков не выдерживали, но счёт на табло не изменился — 2:1, и «СКА-Нефтяник» в финале.

Подробный фоторепортаж о матче смотрите позже на сайте РИА «Восток-Медиа».

 
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