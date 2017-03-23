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Реконструкции канализации в Хабаровске грозит консервация

Реконструкции канализации в Хабаровске грозит консервация
Городская администрация израсходовала федеральные деньги, выделенные на ремонт
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

В краевой столице строители практически полностью израсходовали весь объём финансирования, выделенный из федерального бюджета на расширение и реконструкцию второй очереди канализации и насосной станции вблизи посёлка Берёзовка. Из-за нехватки денег проект планируют заморозить до лучших времён.

«Общая стоимость завершения работ составляет 560 миллионов рублей, 108 миллионов потратили на переврезки, которые мы делали к коллекторам. В апреле эти работы подрядчик завершит. В это время порядка 17 миллионов уйдёт на последний объём работ — на последнюю переврезку. Дальше нужно приобрести оборудование на 200 миллионов рублей, сформировать энергоузел в виде подстанций и завершить благоустройство», — отметил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

 

В апреле также завершатся работы на коллекторах. Их диаметр увеличили с 1000 до 1400 сантиметров, его длина составила 5,6 километра. Однако, как отметил градоначальник, при таком финансировании вторая очередь будет ремонтироваться добрый десяток лет. По его словам, после завершения реконструкции объём сбросов очищенных стоков увеличится, уйдут многие экологические проблемы, а «Водоканалу» не придётся платить штрафы.

 

«Часть стоков в городе сбрасывается неочищенной. Это нарушение экологического законодательства. Все экологические требования должны быть выполнены. Если федеральный бюджет продолжит финансировать этот объект, то мы его достроим. Сейчас пока будет нормативная очистка всех стоков, образующихся в Хабаровске. Если вопрос с финансированием не решится, то стройку, возможно, придётся законсервировать», — рассказал заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Иван Соловьёв.

По его словам, администрация города приняла меры, их согласовали краевые власти и комитеты правительства России. Теперь всё зависит от федерального бюджета. Пока же завершать этапы реконструкции строители будут за счёт городских финансов и денег «Водоканала». Чтобы полностью выполнить все работы, нужно ещё около восьми миллиардов рублей.


 

«Мы договаривались, что в рамках выделенных средств должны сделать коллектор, насосные станции, очистку воды ультрафиолетом. Мы это сделали, и это должны быть законченные объекты, ещё три года назад я про это говорил, когда началось финансирование. Пока не будет средств, на каком-то этапе произойдёт консервация», — заявил Александр Соколов. 

 
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