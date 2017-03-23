Жителя Николаевска осудили за 114 килограммов чёрной икры в машине

В Николаевске-на-Амуре суд вынес приговор местному жителю, который перевозил в своём автомобиле 114 килограммов чёрной икры и семь копчёных частей рыбы осетровых пород. Мужчина знал, что это незаконно, но пошёл на преступление, чтобы заработать. Злоумышленника задержали, когда он ехал по трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», нарушителя поймали в ходе операции «Путина-2016» в Ульчском районе края. Икру обнаружили расфасованной в пластиковые контейнеры, также в салоне лежало больше четырёх килограммов филе. Никаких документов на деликатес у 37-летнего водителя иномарки не было. Задержанный объяснил правоохранителям, что груз его попросили перевезти неизвестные. По словам мужчины, на загородной трассе у него сломался автомобиль — к нему подошли, когда он его чинил. Злоумышленники якобы попросили доставить деликатесы в одно из сёл района. Стоимость своих услуг водитель оценил в десять тысяч рублей и взял на себя риск.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, жителя Николаевска-на-Амуре признали виновным в преступлении. Мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ. Приговор в законную силу ещё не вступил.