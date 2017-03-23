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В хабаровских детских центрах допобразования нашли нарушения закона

В хабаровских детских центрах допобразования нашли нарушения закона
Из договоров на оказание платных услуг родители получали неполную информацию
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Полина Песляк

Прокурор Хабаровска организовал ряд проверок в детских учреждениях дополнительного образования. В «чёрный список» правоохранительных органов попали центр эстетического воспитания детей «Отрада», а также «Народные ремёсла», «Гармония» и дворец детского творчества «Маленький принц». Договоры об оказании платных услуг были оформлены там не по закону.

Результаты проверок показали, что родителям и законным представителям детей, которые обучались в этих учреждениях, давали не всю необходимую информацию. В договорах не было данных о лицензирующем органе, не прописали права и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося, не указали полную стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, а также изменения и расторжения документа. Существенные условия в бумагах описали в расплывчатой форме, а где-то указали не в полном объёме. В некоторых договорах исполнитель и вовсе указал, что вправе пересматривать смету расходов на обучение в течение учебного года.

«В ряде организаций на сайтах учреждения и на информационном стенде отсутствовала полная информация о порядке оказания платных образовательных услуг, о порядке оплаты и внесения средств добровольных пожертвований, об изменениях в Уставе учреждения, о новом наименовании учреждения, о лицензии на образовательную деятельность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Все эти проблемы расценили как итог халатного исполнения своих должностных обязанностей руководством детских учреждений. В их адрес, а также начальнику городского управления образования надзорный орган внёс пять представлений об устранении нарушений, а также девять протестов на локальные акты некоторых центров. Требования везде исполнили в полном объёме.

 
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