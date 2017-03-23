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Улицу Суворова в Хабаровске расширят в промышленной зоне

Улицу Суворова в Хабаровске расширят в промышленной зоне
К ремонту подъездных путей к ТОСЭР дорожники приступят уже в апреле
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

Этой весной в краевой столице приступят к ремонту подъездных путей к ТОСЭР «Хабаровск» на площадке в селе Ракитное. Начать работы на нескольких магистралях городские власти планируют уже в конце апреля.

«Как только проектная документация пройдёт экспертизу до конца, приступим к ремонту. Там есть небольшие проблемы, будем уходить от них и в конце апреля начнём работать», — заверил мэр краевой столицы Александр Соколов.

Улица Суворова в промышленной зоне краевой столицы станет шире — дорогу увеличат на одну полосу на участке от переезда до улицы Сидоренко, которую в свою очередь отремонтируют и сделают двухполюсной.

«Это подъездные дороги к ТОСЭР, правительство Хабаровского края приняло решение сделать выезды, мы определились с объёмами работ. Проведём текущий ремонт и приведём дороги в нормативное состояние», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо.

Улицу Пропарочную в этом году также ждёт реконструкция — дорога станет двухполосной по аналогии с Донской, при этом магистраль позволит водителям выезжать прямиком на проспект 60-летия Октября. Сейчас чиновники решают вопрос о её расширении — сделать полотно по всем стандартам мешают железная дорога, расположенная вблизи трассы, и бетонные ограждения частных владений.

«Пока нет денег, нет проекта, но мы сделаем Пропарочную в этом году. Её нужно сделать, чтобы она уже заработала. После этого от посёлка Горького до Второго Хабаровска можно будет добраться за десять минут. А вот по Восточному шоссе и по проспекту со всеми светофорами и ограничениями сделать это будет гораздо сложнее. К тому же отремонтированные дороги позволят разгрузить проспект», — отметил Александр Соколов.

 

В следующем году городские власти намерены отремонтировать улицу Шмаковскую. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ближайшие годы в дальневосточной столице приведут в порядок порядка пяти магистралей. Подобный опыт у дорожников есть — в 2016 году они сделали полотно на улице Донской, которая соединила краевой центр и индустриальный парк «Авангард».

 
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