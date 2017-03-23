Комсомольский боксёр Дмитрий Нестеров привёз бронзу первенства Европы

Воспитанник школы «Ринг-85» Дмитрий Нестеров сегодня прилетел в Хабаровск из румынского города Бриэла, где проходили соревнования первенства Европы по боксу среди молодёжи. В них приняли участие 200 спортсменов из 30 стран континента в возрасте до 22 лет.









Подобные соревнования прошли всего лишь второй раз. В весовой категории до 75 килограммов, где и выступал Дмитрий Нестеров, были 22 боксёра. Всего комсомольчанин провёл четыре боя. Вначале Дмитрий одолел французского бойца, затем «разобрался» с финалистом мирового первенства — англичанином — и выиграл у спортсмена из Албании.









В полуфинале комсомольчанин встретился с чемпионом мира Александром Хижняком из Украины и в упорной борьбе уступил ему. В итоге Хижняк стал победителем первенства континента.









«Бой был очень близкий. На данном этапе мне не хватило умения. Соперник в этом был сильнее. Сейчас главное — сделать правильную работу над ошибками. После соревнований я разбираю по видеозаписи каждый свой бой. Теперь знаю ещё массу своих ошибок», — рассказал бронзовый призёр первенства Европы Дмитрий Нестеров.









Для Дмитрия это не первый масштабный успех. Раньше он был победителем молодёжного первенства мира в Софии, а в августе 2014 года стал вторым на юношеских Олимпийских играх в китайском городе Нанкин. В этом сезоне спортсмен также собирается выступить на взрослом чемпионате России. По словам тренера Сергея Гондуркаева, его подопечный ещё молод и нестабильно выступает в соперничестве со взрослыми боксерами.









«Сегодня уже надо закладывать тот фундамент, который позволит в будущем успешно выступать и на других соревнованиях. Впереди ещё много стартов. Необходимо набирать боксёрский опыт, который пригодится в будущем. У Димы есть одно важное качество — психологическая устойчивость, она и пригодится ему в дальнейшем», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель школы бокса «Ринг-85» и тренер Дмитрия Нестерова Сергей Гондуркаев.









Самой главной целью для Нестерова является Олимпиада 2020 года в Токио. На неё от страны в каждой весовой категории может быть допущен только один боксёр. Ранее на двух летних Олимпиадах Хабаровский край в этом виде спорта представлял Андрей Замковой. На Играх 2012 года в Лондоне спортсмен стал бронзовым призёром в весовой категории до 69 килограммов.