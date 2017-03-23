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Зарплата трети хабаровчан расходится с официальной статистикой

Зарплата трети хабаровчан расходится с официальной статистикой
Горожане провели среди населения свой опрос
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители дальневосточной столицы возмущаются официальными данными о размере средней зарплаты в крае. Своё недовольство они высказывают в социальных сетях. Так, в группе «Типичный Хабаровск» во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователи указывают свой реальный заработок. По итогам голосования в лидеры вышел вариант «от 20 до 30 тысяч рублей».

«Сейчас узнал, что по версии нашего правительства средняя зарплата в Хабаровском крае составляет 43.000 рублей. Ага!! Щас!! Вы где взяли такие цифры? Средняя зарплата в крае 18.000. Не лгите хоть людям. А то в Москве подумают, что мы тут все миллионеры», — написал житель посёлка Ванино Дмитрий Друзь (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По информации Росстата, в декабре 2016 года средний доход жителей Хабаровского края составил 53 869 рублей. В то же время, согласно данным проведённого голосования, в котором на момент публикации приняли участие 1 407 человек, больше трети хабаровчан получают от 20 до 30 тысяч в месяц. Вторым по популярности ответом стал вариант для неработающих, а 268 опрошенных признались, что получают в месяц от 10 до 20 тысяч рублей.

«Как немного тех у кого зп от 70(» — заметил Дима Чанов.

«Да тыщу раз же уже объясняли, чиновник получает 200к, медсестра получает 20к, в среднем они оба по 110к получают», — прокомментировал запись житель города Алексей Романенко.

«Обычно указывается медианная средняя зарплата. То есть половина населения получает ниже, а вторая половина - выше. Если всё население это чиновник и медсестра, то да, так и получится. Но если чиновник один, а медсестёр 2, то медианная зарплата будет уже не 110к, а 20к, ибо две медсестры больше, чем один чиновник», — объяснил Сергей Петренко.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», к 2030 году среднюю зарплату в краевом центре планируют повысить до 128 тысяч рублей. Такая сумма значится в стратегию развития дальневосточной столицы до указанного времени, которую утвердили депутаты городской Думы. Средняя пенсия, по этим данным, составит более 32 тысяч рублей.

 
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