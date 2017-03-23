Из Хабаровского края за рубеж не отпустят 3,5 тысячи человек

Жителям Хабаровского края в преддверии весенних каникул ограничили выезд в иностранные государства из-за долгов по счетам за коммунальные услуги. В борьбе против должников объединились сотрудники филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» и АО «Дальневосточная генерирующая компания». Эти организации передали судебным приставам больше 3,5 тысячи исполнительных листов.

По выписанным документам жителям региона, которые задолжали больше 10 тысяч рублей, ограничат выезды за пределы России. Как сообщают в пресс-службе «Хабаровскэнергосбыта», с начала 2017 управление ФССП наказало таким образом 262 человека.

«С начала этого года филиалом ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» отработано около 28 тысяч исполнительных документов в отношении злостных неплательщиков на общую сумму задолженности 82,6 миллиона рублей. Долги по оплате за потреблённую электроэнергию являются серьёзным основанием для ограничения выезда за рубеж», — объяснила заместитель директора «Хабаровскэнергосбыта» по правовым вопросам Ольга Яскина.

В регионе регулярно происходят случаи, когда местных жителей не пускают в запланированное путешествие из-за долгов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», горожанин недоплатил банку 73 тысячи рублей, из-за чего члены его семьи улетели отдыхать в Таиланд без него. Мужчина быстро нашёл нужную сумму, но на снятие ограничений нужно время. Другой должник смог оперативно найти почти четыре миллиона рублей, чтобы отдать их банку за ипотечный кредит. Ему также ограничили выезд за границу и пригрозили, что он может лишиться залогового имущества.