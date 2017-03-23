С нефтяным пятном в Хабаровске будут разбираться в уголовном порядке

В истории с нефтяным пятном у береговой линии и на водной глади реки Амур обрела новый поворот. В Хабаровске региональное управление Следкома России инициировало возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, создавших угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде». Информации о подозреваемых в экологическом происшествии пока нет.

«По версии следствия, на участке местности в районе расположения хабаровской ТЭЦ-2 по улице Тихоокеанской, на поверхности воды в акватории реки Амур и почве обнаружены жидкие токсичные отходы, содержащие в своём составе нефтепродукты. Таким образом, нарушены правила обращения химических веществ и отходов, что при значительном повышении уровня допустимой концентрации повлекло превышение установленных нормативов вредного воздействия на природную среду и создало в результате этого угрозу загрязнения окружающей среды — реки Амур — химическими веществами и нефтепродуктами, с причинением существенного вреда окружающей среде», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уже осмотрели загрязнённую местность и сливной коллектор у водоёма. Эксперты взяли образцы почвы и воды и отправили их на экспертизу, а также направили профильным надзорным ведомствам требования о проведении мероприятий по рекультивации земель и контроля за промышленными стоками в реках Курча-Мурча и Амур.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что 14 марта хабаровчане забили тревогу по факту обнаружения нефтяного пятна в акватории Амура и береговой линии рядом с ТЭЦ-2. Первыми на сообщение о загрязнении отреагировали специалисты Общероссийского народного фронта. Они мобилизовали экстренные и экологические службы. Активисты ОНФ организовали постоянный мониторинг ситуации. На следующий день специалисты Росприроднадзора заявили, что угрозы попадания нефти в Амур пока нет.

Спустя несколько дней хабаровскому «Экоспасу» удалось убрать разлив вредных веществ в Амуре. Однако ситуация по-прежнему вызывает опасения у сотрудников надзорных органов, экологов и общественников. Пока специалисты убирали пятно, департамент Росприроднадзора возбудил административное дело. Виновников, по официальным данным, не нашли, но руководство АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» организовало работы по локализации и ликвидации загрязнения. Спустя несколько дней история с разливом нефтепродуктов недалеко от ТЭЦ-2 повторилась Вопреки заявлениям городских служб о ликвидации пятна, водоём по-прежнему загрязнён. Также представители ОНФ и краевого Минприроды заметили ещё одно место, куда стекают маслянистые отходы. Пока представители надзорных и административных органов перекладывают друг на друга ответственность, нефтяной ручей продолжает пополнять русло Амура.