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В Хабаровском крае 12 проектов получили деньги на благоустройство

В Хабаровском крае 12 проектов получили деньги на благоустройство
В населённых пунктах отремонтируют культурные центры и сделают парковые зоны
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае в 2016 году по программе поддержки местных инициатив 12 проектов заслужили гранты на работы по благоустройству. Всего между ними распределили 34,4 миллиона рублей, из которых около половины выделил бюджет региона, а 7,2 миллиона поступило из муниципальных районов и поселений. Остальное финансирование последовало из внебюджетных источников.

«Наиболее интересные проекты — это спортзал в селе Некрасовка, парковая зона в посёлке Октябрьском — с этим проектом муниципальное образование участвует в конкурсе уже два года, — а также сквер в посёлке Солнечном», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела развития сельских территорий краевого Минсельхоза Виктория Демченко.

Так, в Некрасовке на ремонт спортивного комплекса в культурно-досуговом центре выделили почти 782 тысячи рублей. На эти деньги приведут в порядок раздевалки, зал для занятий, холл, закупят тренажёры и другой инвентарь. В посёлке Октябрьском обустроят крытую сцену-ракушку, памятную стелу участникам ВОВ, автомобильную парковку, систему видеонаблюдения, а также установят спортивно-игровое оборудование. На эти цели администрация населённого пункта получит субсидию в размере двух миллионов рублей. В Солнечном сквер появится на пустыре между зданием магазина и многоквартирными домами. На планировку территории, её отсыпку, освещение, озеленение и установку фонарей также потратят два миллиона рублей. Значительную часть средств (в отдельных случаях — больше половины) муниципалитеты будут привлекать самостоятельно.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о возможности принять участие в конкурсе в этом году. Так, в администрации села Ильинка Хабаровского района намерены получить субсидию на постройку центральной площади, ремонт тротуара вдоль федеральной трассы, которая проходит через населённый пункт, а также установки торговых прилавков. В 2017 году все муниципальные образования, за исключением городских округов, не участвующих в ней, могут рассчитывать на большее количество грантов, чем раньше.

 
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