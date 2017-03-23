Кадетскую школу МЧС в Хабаровске эвакуировали на "пятёрку"

Учащиеся и педагогический состав хабаровской школы № 3 отработали один из важнейших элементов профилактики пожарной безопасности. Кадеты МЧС и их учителя эвакуировались из образовательного учреждения по учебной тревоге. Специалисты Госпожарнадзора оценили тренировку на «отлично».





Эвакуация началась с включения автоматической пожарной сигнализации: «Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть помещение!». В это время в школе шли уроки. Под руководством учителей и наставников дети покинули классы. Благодаря тому, что на уроках ОБЖ кадеты с преподавателями и сотрудниками МЧС России детально разбирают пути экстренных выходов при пожаре, ребята легко ориентировались в нестандартной обстановке. После эвакуации все школьники выстроились на площадке перед зданием для переклички. С самого начала тренировки за действиями ребят и ответственных за эвакуацию учителей наблюдали инспекторы Госпожнадзора МЧС России.









«Главная задача дежурных по школе при возникновении пожара — вовремя среагировать на происшествие и сообщить в службы 01, 03 и 112. Это является подтверждением автоматическому вызову, который уже поступил ранее на пульт пожарной охраны», — отметила инспектор отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по Кировскому и Краснофлотскому районам города Хабаровска ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Анастасия Сергеева.





По информации пресс-службы ведомства, со всеми задачами учащиеся и педагогический состав кадетской школы справились на «отлично». При нормативе около пяти минут, у воспитанников учреждения ушла всего 1 минута 54 секунды на полную эвакуацию.