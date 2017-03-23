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"Тотальный диктант" в Хабаровске находится под угрозой срыва

"Тотальный диктант" в Хабаровске находится под угрозой срыва
Ежегодную акцию в краевом центре некому организовать
28 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице проведение «Тотального диктанта» находится под вопросом. Организаторы ежегодной мировой образовательной акции ведут поиски куратора в Хабаровске. В случае, если такого человека не найдут в ближайшее время, в городе не будет возможности написать текст под диктовку, а для желающих останется только вариант сдачи работы в режиме онлайн.

«С Хабаровском сложилась такая ситуация: прежние организаторы уверяли нас, что ищут себе замену и связались со СМИ, однако сейчас мы срочно ищем тех, кто мог бы подхватить проведение диктанта в вашем городе, — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор российских городов «Тотального диктанта» Екатерина Тупицына. — Может, откликнется кто-нибудь, кто готов будет подхватить и провести. Может, не в полном объёме, хотя бы на небольшом количестве площадок, но чтобы диктант состоялся».

Ранее агентство сообщало, что в прошлом году только трое горожан справились с работой на «отлично». «Тотальный диктант» прошёл тогда на шести площадках краевого центра. В 2017 году проведение акции для проверки знаний русского языка запланировали на 8 апреля во всех городах-участниках. Координаторы в других городах уже включились в организационную работу.

 
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