Доверие к знакомой обернулось для комсомольчанина потерей денег

Девушка украла с его банковской карты 40 тысяч рублей

Комсомольский пенсионер лишился части накоплений из-за гостеприимства и доверия. Деньги с его банковской карты похитила 26-летняя знакомая, которую мужчина попросил сходить в магазин за продуктами.

В дежурную часть городского отдела полиции № 1 обратился 81-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил с его банковской карты сбережения. По подозрению в краже правоохранители задержали 26-летнюю комсомольчанку — знакомую заявителя. Накануне фигурантка приходила в гости к потерпевшему. Хозяин квартиры попросил девушку сходить за продуктами, дал ей свою банковскую карту и озвучил пин-код. После покупки провизии злоумышленница обналичила часть накоплений и потратила их на личные нужды.

«В настоящее время органами предварительного следствия УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что девушку раньше неоднократно привлекали к ответственности за имущественные преступления. На время следствия комсомольчанку отпустили под подписку о невыезде.