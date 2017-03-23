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В Хабаровске жилой дом остался без воды из-за засора в канализации

В Хабаровске жилой дом остался без воды из-за засора в канализации
Подачу ресурса перекрыли в здании на улице Ленина
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сегодня утром, 23 марта, отключили холодную и горячую воду в жилом доме на улице Ленина, 38. Собственники квадратных метров в этом здании вынуждены ждать, пока коммунальщики прочистят канализацию. Именно её засор стал причиной «отрыва» от водопровода.

По информации Единой городской диспетчерской службы, в Хабаровске сейчас не работают лифты в 53 зданиях. За минувшие сутки с улиц убрали и вывезли 211,9 кубометра мусора и снега. Этим занимались 98 единиц техники предприятий благоустройства. Ещё 15 машин работали в ночной смене.

В городе произошла 31 авария на дорогах. Кроме этого, эвакуировали 17 автомобилей нарушителей правил парковки. В МЧС зафиксировали пять возгораний, а скорая медицинская помощь потребовалась 740 хабаровчанам.

Сегодня утром на маршруты вышло 655 единиц общественного транспорта. На дорогах города работают 41 трамвай, 21 троллейбус и 593  автобуса.

 
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