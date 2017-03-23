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Жителям Хабаровского края предъявили обвинение в убийстве таксиста

Жителям Хабаровского края предъявили обвинение в убийстве таксиста
Мужчины до смерти забили водителя и закопали его тело
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае следственные органы предъявили троим мужчинам обвинение в убийстве водителя такси. В инциденте подозревают парней 1989, 1991 и 1996 года рождения. Правоохранители выяснили, что на преступление они пошли умышленно.

Молодые люди ответят в суде по по части второй статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство, совершённое группой лиц». По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта этого года трое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в такси на автомобиле Nissan Tiida Latio из Хабаровска — по трассе из села Новокуровка в сторону села Улико-Национальное. Парни умышленно, с целью убийства, нанесли водителю множество ударов кулаками и ногами по голове и телу со значительной силой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники закопали тело на обочине дороги, сели в машину потерпевшего и скрылись.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», тело мужчины без признаков жизни обнаружили местные жители. Они вызвали полицейских, которые увидели, что повреждения на трупе носят криминальный характер. По факту убийства незамедлительно возбудили уголовное дело. Злоумышленников задержали по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть таксиста наступила в результате перелома костей основания черепа. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым — пожизненное лишение свободы. Решением суда мужчин заключили под стражу.

 
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