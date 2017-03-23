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Комсомольские "Суперджеты" будут быстрее готовить к продаже

Комсомольские "Суперджеты" будут быстрее готовить к продаже
Клиенты получат самолёты с индивидуальным дизайном менее чем за месяц
16 минут назад
Транспорт | Хабаровский край
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Фото: www.sukhoi.org

Компания «Гражданские самолёты Сухого» сократила сроки кастомизации (индивидуализация продукции под конкретного заказчика путём внесения конструктивных или дизайнерских изменений. Чаще всего этот процесс происходит на конечных стадиях производства — прим. ред.) самолётов SuperJet 100 к поставке российским заказчикам. В 2016 году срок предпродажной подготовки занял всего 28 дней — это практически вдвое меньше по сравнению с предыдущей нормой времени. Так, в 2015 году процесс занимал 52 дня, а в 2014-м — целых 66.

Подготовка воздушного судна к передаче заказчику включает в себя несколько стадий: установка интерьера, покраска самолёта в корпоративные цвета эксплуатанта, лётные приемо-сдаточные испытания, оформление необходимых документов и закрытие учётной карточки о готовности воздушного судна к поставке покупателю. Пресс-служба компании «Гражданские Самолёты Сухого» сообщила, что значительное сокращение сроков стало возможным благодаря проведённым структурным изменениям, организационным мероприятиям, а также реализации программы оптимизации ресурсов на производственных площадках.

В настоящее время покраску в корпоративные цвета перевозчика и установку интерьера на серийные самолеты SSJ-100 выполняют в Ульяновске. В Жуковском проводят технические испытания — только после этого самолёт передают заказчику. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что обустройством бортовых интерьеров SuperJet 100 будут заниматься индийские специалисты. Этот вопрос обсуждался на встрече во время рабочего визита делегации руководителей регионов Дальнего Востока в страны Юго-Восточной Азии — в числе губернаторов был Вячеслав Шпорт. Также агентство сообщало, что, кроме российских авиалиний, индивидуализированные самолёты комсомольского производства курсируют и над небом Южной Америки. Фирменные логотипы и цветовая схема нанесены на SSJ-100 мексиканской авиакомпании Interjet.

 
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