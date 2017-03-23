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"СКА-Нефтяник" и "Енисей" поспорят за путёвку в финал в Хабаровске

"СКА-Нефтяник" и "Енисей" поспорят за путёвку в финал в Хабаровске
Сегодня команды встретятся на льду арены "Ерофей"
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Первый полуфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт сегодня, 23 марта, в краевой столице. На льду арены «Ерофей» сойдутся хабаровский «СКА-Нефтяник» и действующий чемпион страны — красноярский «Енисей».

Формат «финала четырёх» опробуется в российском хоккее с мячом впервые. Нечто похожее однажды уже было — 55 лет назад, весной 1962 года в Свердловске чемпионский титул тоже разыгрывал квартет лучших команд. Однако тогда соперники играли каждый с каждым, в один круг.

В полуфиналы соперники прошли без проблем: «армейцы» дважды на своём льду обыграли новосибирский «Сибсельмаш», а на выезде окончательно поставили точку в противостоянии, победив со счётом 10:5. Красноярская команда трижды обыграла ульяновскую «Волгу» в четвертьфинальных встречах.

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза, в этих матчах подопечные Михаила Юрьева уступили лишь однажды — в декабре в гостях проиграли со счётом 4:8. Примечательно, что перед выездом в Хабаровск исполком федерации хоккея с мячом отменил дисквалификацию главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова-старшего. Команда заранее прилетела в дальневосточную столицу, чтобы подготовиться к решающим встречам. Также в город уже доставили главный трофей — кубок победителей чемпионата России.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в кассы арены «Ерофей», где пройдут финальные игры чемпионата России по хоккею с мячом, выстраиваются огромные очереди. Люди приходят туда за несколько часов до открытия, чтобы успеть купить заветный билет. Больше всего внимания сосредоточилось вокруг полуфинального матча между «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем»: на него в начале недели распродали больше семи тысяч «проходок».

 
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