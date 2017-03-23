Хабаровские синоптики принимают поздравления "впереди планеты всей"

Сегодня, 23 марта, специалисты, составляющие прогноз погодных явлений, принимают пожелания счастья и другие тёплые слова. В соответствии с указом президента России, ежегодно в этот день отмечают профессиональный праздник работников гидрометеорологической службы. Он приурочен ещё к одной дате, которая является особенной для международного сообщества. Это Всемирный день метеорологии.









Гидрометеорологическая служба России имеет богатую историю. В апреле 1834 года в Санкт-Петербурге учредили Нормальную магнитно-метеорологическую обсерваторию. А уже в XX веке в нашей стране насчитывалось свыше 1400 наблюдательных станций. Сегодня Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной метеорологической организации уже много лет, занимается вопросами погоды, климата и воды.











Основная деятельность организации — составление точных прогнозов и предупреждений, улучшение качества гидрометеорологического обслуживания, снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России. Прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%. Даже самочувствие миллионов людей и их психологический комфорт нередко связаны с точностью и оперативностью прогнозов сотрудников данного ведомства.