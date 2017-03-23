В четверг в Хабаровске тепло и без осадков

В краевом центре сегодня, 23 марта, переменная облачность. Преимущественно солнечная погода продержится большую часть дня. По прогнозам Дальневосточного УГМС, осадков не ожидается.

Температура воздуха в утренние часы составит −9...−7 градусов по Цельсию. После обеда потеплеет до +2...+4 градусов.



В Хабаровске изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду.

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