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Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме

Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме
Возгорание произошло после хлопка газовоздушной смеси
15 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: архив 27.mchs.gov.ru

На улице Стрельникова в Хабаровске случился пожар в одной из квартир 10-этажного дома. Тревожный сигнал поступил ночью в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. По предварительным данным пресс-службы ведомства, этому предшествовал хлопок газовоздушной смеси в квартире на 6 этаже.

О пожаре стало известно в 2:37. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС: через пять минут локализовали огонь и ещё через три полностью потушили.

Эвакуировать никого не пришлось, пострадавших нет. Огонь испортил только мебель и вещи хозяев квартиры на площади 15 квадратных метров. Из-за чего это произошло, выясняют полицейские и Госпожнадзор.

В ликвидации пожара участвовали 23 человека, в том числе 6 огнеборцев. 

 
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