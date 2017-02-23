Пожарные Хабаровска тушили огонь в десятиэтажном доме

На улице Стрельникова в Хабаровске случился пожар в одной из квартир 10-этажного дома. Тревожный сигнал поступил ночью в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. По предварительным данным пресс-службы ведомства, этому предшествовал хлопок газовоздушной смеси в квартире на 6 этаже.

О пожаре стало известно в 2:37. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС: через пять минут локализовали огонь и ещё через три полностью потушили.

Эвакуировать никого не пришлось, пострадавших нет. Огонь испортил только мебель и вещи хозяев квартиры на площади 15 квадратных метров. Из-за чего это произошло, выясняют полицейские и Госпожнадзор.

В ликвидации пожара участвовали 23 человека, в том числе 6 огнеборцев.