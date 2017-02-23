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Шпорт поздравил военных и других жителей Хабаровского края

Шпорт поздравил военных и других жителей Хабаровского края
Губернатор отметил, что российские лётчики в Сирии используют авиационные комплексы из Комсомольска-на-Амуре
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: khabkrai.ru

23 февраля глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт обратился к военнослужащим и всем остальным жителям региона. Губернатор подчеркнул: «Сегодня День защитника Отечества олицетворяет славу и доблесть Вооружённых Сил, ратные подвиги наших заслуженных ветеранов, неразрывную связь поколений защитников Отечества, высокотехнологичный труд работников оборонной промышленности. Мы с гордостью воспринимаем сообщения о российских лётчиках, использующих в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике суперсовременные авиационные комплексы, изготовленные нашими земляками на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе».

По словам главы региона, которые приводит его пресс-служба, нынешние воины-дальневосточники достойно приумножают славные боевые традиции старших поколений, совершенствуют профессиональное мастерство и выучку, самоотверженно выполняют конституционный долг по защите безопасности Родины.

«С особым чувством благодарности обращаюсь ко всем ветеранам-фронтовикам, испытавшим тяжесть военных невзгод, оставшимся верными присяге. Вы по-прежнему в строю – принимаете активное участие в патриотическом воспитании молодёжи, укреплении авторитета и престижа военной службы», - добавил Вячеслав Шпорт.

В среду он участвовал в торжественном собрании: поздравил военнослужащих Восточного военного округа, вручил офицерам благодарственные письма.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о возвращении подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре» в боевой состав Тихоокеанского флота. Модернизацию она прошла на Амурском судостроительном заводе. Сейчас заводские испытания проходит новейший корвет проекта 20380 «Совершенный».


 

 
 
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