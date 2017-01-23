В Ванинском порту для борьбы с углевой пылью закупили новую технику

В Ванинском порту готовятся ввести в эксплуатацию четыре новых снегогенератора. Технику доставят на предприятие в первой декаде февраля. Она способна создавать искусственный снег в радиусе до 100 метров. Генераторы закупили, чтобы улучшить экологическую ситуацию в посёлке.

Первый подобный агрегат продемонстрировали в действии в конце 2016 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эта система хорошо показала себя в работе, и администрация порта решила закупить аналогичные машины. По информации пресс-службы ОАО «Порт Ванино», использование снегогенераторов позволит охватить всю территорию предприятия, чтобы уменьшить количество пыли.

«Мы заказали ещё четыре снегогенератора к уже имеющемуся на предприятии оборудованию. В условиях отрицательных температур это наиболее эффективное технологическое решение для борьбы с угольной пылью. Преимущество этих установок в том, что они выдают снег, эффективно осаждающий пылевую взвесь. Простота конструкции обеспечивает надёжность в эксплуатации. Также немаловажно, что данное оборудование будет использоваться круглогодично, образуя летом водяной туман. В течение 2017 года мы продолжим активную работу в направлении повышения безопасности жизнедеятельности и будем на регулярной основе информировать общественность о достигнутых результатах», — сообщил генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Валерий Балакин.

Администрация предприятия с недавних пор стала активнее информировать СМИ о мерах, которые руководство принимает для пылеподавления. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. После этого сотрудник был лишён премии и получил выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды теперь может остановить работу предприятия.