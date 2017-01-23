Хабаровский край на Универсиаде представят лыжница и фристайлистка

Всемирная зимняя Универсиада 2017 года стартует в Казахстане 28 января. В состав российской сборной вошли две представительницы Хабаровского края: Ксения Малёванная выйдет на старт соревнований по лыжным гонкам, а Анна Антонова поборется за награды в дисциплине фристайла — ски-кросс.

Путёвки на Универсиаду спортсменки завоевали на отборочных соревнованиях. Так, Ксения Малёванная завоевала золото в классической гонке и стала третьей в спринте. Состязания проходили в Татарстане с 16 по 22 января.

«На Универсиаде я ещё не выступала, это международные соревнования, поэтому участвовать в них очень престижно. На состязаниях представлю команду России и Дальневосточной академии физической культуры. На отборочных настраивалась на победу, но не думала, что выиграю в первой же гонке, к тому же классикой, которую не считаю своим коньком. В спринте попала в лыжню и до финиша шла с соперницами практически вровень», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Ксения Малёванная.

На отборочных состязаниях лыжница была единственной представительницей Хабаровского края.

Зимняя Универсиада пройдёт в Алматы в Алматы, участие в ней примут студенты, аспиранты и выпускники в возрасте от 17 до 28 лет — всего около двух тысяч спортсменов из более чем 55 стран. Соревнования пройдут по 12 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.