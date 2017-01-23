В Комсомольске женщина вместе с четырёхлетним ребёнком выпала из окна

В Комсомольске-на-Амуре жители пятиэтажки нашли под окнами женщину и её четырёхлетнего сына. Врачи выявили у обоих травмы, которые обычно бывают от падения с высоты. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас они проводят проверку, чтобы выяснить, что именно произошло.

Правоохранители выяснили, что в минувшее воскресенье, 22 января, жители пятиэтажного дома обнаружили на снегу под окнами 25-летнюю девушку вместе с её четырёхлетним сыном. Они были в верхней одежде. Мать находилась в неадекватном состоянии и не могла объяснить, что произошло. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, соседи увидели, что в её квартире на четвёртом этаже открыто окно, и решили, что девушка вместе с ребёнком выпрыгнула из него.

«Мать с сыном доставлены в больницу, у обоих травмы, которые характерны при падении с большой высоты. Мальчик находится в очень тяжёлом состоянии. Обоим оказывается квалифицированная помощь. Женщина до сих пор в неадекватном состоянии и не может пояснить, что произошло», — говорится в сообщении.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других происшествиях, которые случились в Комсомольске-на-Амуре на минувших выходных. Так, посетительница местного ночного клуба ранила девушку в шею. Конфликт попал в объектив камеры наблюдения. Пострадавшая потеряла много крови, и врачам скорой помощи пришлось срочно везти её в реанимацию. А учащийся техникума зарезал ножом 15-летнего подростка. Подозреваемого 17-летнего парня задержали, с ним работают следователи.