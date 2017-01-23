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В Хабаровском крае открыли вторую мини-ферму для "особых" выпускников

В Хабаровском крае открыли вторую мини-ферму для "особых" выпускников
Эта инновация — часть обучения таких ребят рабочим профессиям
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Проект профессиональной подготовки для учащихся коррекционных школ-интернатов Хабаровского края вышел на новую ступеньку развития. В посёлке Берёзовый Солнечного района теперь работает ещё одна мини-ферма, где выпускники с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ — прим. ред.) осваивают профессии сельскохозяйственного профиля.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первую агроплощадку создали на базе специальной школы-интерната в городе Вяземском. После окончания девяти классов воспитанники учреждения изучают там животноводство, растениеводство, а также столярное и плотницкое дело. После экзаменов агрокомплекс выпускает квалифицированных работников: скотники и доярки получают работу на сельскохозяйственных предприятиях Хабаровского края.

Такие мини-фермы — это часть экспериментального проекта краевого Минобрнауки. Он позволяет школьникам с ограниченными возможностями здоровья к выпуску из учебного заведения овладеть профессиональными навыками и в дальнейшем успешно трудоустроиться. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказала министр образования и науки региона Алла Кузнецова.

«Мы заботимся о дальнейшей судьбе выпускников с ОВЗ и реализуем так называемое ноу-хау. В специальных коррекционных учреждениях мы разрабатываем программу профессиональной подготовки. Мы хотим, чтобы ребёнок «на выходе» из школы уже имел профессию. В Хабаровском крае сегодня только два специализированных учреждения — в Хабаровске и Комсомольске — которые обучают выпускников с ОВЗ. У каждой профессии есть свои показания и профессиональные ограничения: к примеру, умственно отсталые ребята могут быть обувщиками, штукатурами-малярами. Мы понимаем, что в отрыве от семьи и специалистов интерната им сложно. Поэтому при выпуске из учреждения у них должен быть свой кусок хлеба, а дальше они по желанию могут устраиваться дальше», — сообщила глава ведомства.

Первая агроплощадка, предназначенная для практического обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, заработала в Вяземском три года назад. Специализированная школа-интернат, на базе которой построили мини-ферму, готовит выпускников по сельскохозяйственным специальностям. У образовательного учреждения есть договорные отношения с аграрными предприятиями, которые принимают ребят на практику.

«Наши дети, в некотором роде, как Форрест Гамп: если они правильно воспитаны и приучены к труду, то они работают на совесть, так как очень ответственны. Потому, в частности, в наших интернатах идёт и специальная программа по воспитанию. И их с удовольствием берут на практику. Сначала пришлось уговаривать, но после практики предприятия дали нам заявку: после того как эти дети выпустятся, их заберут на рабочие места. В 2016 году уже были таким образом трудоустроены восемь человек. В Вяземском у них могли бы быть проблемы с поиском работы, возможно, пришлось бы ехать в Хабаровск, но благодаря нашей программе ребята уже трудоустроены. Когда они повзрослеют, могут продолжать работать там и дальше — это право у них есть. Мини-ферм у нас уже две: одна из них продолжает работать в Вяземском, а вторую мы открыли в коррекционной школе посёлка Берёзовый. Этот проект только начинает свою работу — для того, чтобы показывать первые результаты, конечно, ещё рано, но там уже очень интересно», — прокомментировала Алла Кузнецова.

По словам министра, на сегодняшний день в Хабаровском крае оборудовано 20 специализированных учреждений, где ребят с ОВЗ обучают основам будущей профессии. Школы-интернаты оснастили новым оборудованием, с помощью которого преподают воспитанникам швейное дело, гончарное мастерство, столярное ремесло и плотницкое дело. Ещё одна пилотная инициатива Минобрнауки — участие в региональном этапе чемпионата профессионального мастерства среди молодых людей с инвалидностью Abilympics.

«В движение Abilympics мы включились в 2016 году. Это соревнования среди людей с инвалидностью, в том числе — среди школьников. Главный результат движения — это трудоустройство, мы уже там должны наладить контакты наших ребят с работодателей. В ушедшем году впервые попробовали. К тому же, нам дали поручение в правительстве Хабаровского края с подачи комитета по труду и занятости населения региона. Мы уже сейчас подаём списки наших выпускников, а они ищут контакты для трудоустройства — с кем и как можно «связать» детей, чтобы ещё на стадии профессионального обучения работодатели уже сопровождали таких выпускников», — рассказала министр.

 
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