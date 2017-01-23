В Хабаровском крае центры выдачи справились с "зимним" потоком посылок

В центрах выдачи и приёма посылок Хабаровского края за два зимних месяца обработали 750 тысяч посылок. С этим потоком отправлений успешно справились пять специализированных отделений.

Центры выдачи и приёма посылок (далее ЦВПП — прим. ред.) специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Там можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Можно заказать доставку отправления почтальоном на дом и выбрать способ оплаты (наличными или банковскими картами). Открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счёт выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приёма и выдачи посылок.

Проект по открытию центров стартовал в России 2015 году — тогда в крупнейших городах страны открыли 191 центр. Объём обработки — приёма и выдачи посылок — в них превысил за год 8 миллионов штук. К концу 2016 года сеть охватила все города с населением свыше 100 тысяч человек, перешагнув запланированную планку, и достигнув 520 ЦВПП.

В Хабаровском крае на сегодняшний день функционируют 5 таких центров — три из них расположены в Центральном и Индустриальном районах дальневосточной столицы, а ещё два работают в Комсомольске-на-Амуре. Только за неполных два зимних месяца там обработали более 750 тысяч отправлений, что составляет порядка 13 % потока от принятой и врученной посылочной почты в регионе.

Открытие центров выдачи и приёма посылок стало не только шагом навстречу клиентам Почты России, но и экономически эффективным решением. Выручка в них, по сравнению с ранее выполнявшими аналогичную работу почтовыми отделениями, увеличилась в 2015 году на 30 %, а в 2016 году, по сравнению с 2015 годом — на 25 % и достигла более 1,2 миллиарда рублей.