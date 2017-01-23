В Хабаровск едут последователи скандальной организации "Троеруссия"

В дальневосточную столицу намерены приехать последователи объединения «Троеруссия», лидера которой, ректора «Музея-заповедника народного быта» Александра Шевцова, подозревали в создании секты. В частности, в 2014 году в Интернете появилось видео с занятий, проводимых группировкой, на котором Александр Шевцов с силой бьёт по лицу женщину, пришедшую на семинар (см. по ссылке с 00:17, присутствует ненормативная лексика, 18+ — прим. ред.). Ряд федеральных СМИ разместил информацию от управления МВД России по Ивановской области о том, что банду проверяли на законность действий семь месяцев. Как сообщал «Интерфакс», многие сектанты утверждали, что Шевцов бьёт их, чтобы очистить и освободить от отрицательной энергии, поэтому правоохранители долго не могли возбудить уголовное дело.

В апреле 2014 года с заявлением в полицию обратился мужчина, которому пять лет назад Шевцов, избивая его палкой, сломал две руки. В возбуждении уголовного дела в этом случае отказали за давностью лет. Это всё-таки удалось сделать после того, как появились основания полагать, что под прикрытием музея в 2004 году появилась «Троеруссия» — организация, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и причинением физического вреда их здоровью.

Последователи Александра Шевцова начали отстаивать его интересы после обвинений, опубликованных в СМИ. Президент Фонда возрождения народной культуры Ольга Радзивилл даже обратилась к секретарю Общественной палаты России Александру Бречалову, чтобы тот помог лидеру «Троеруссии» освободиться из-под ареста.

«Расчёт прост — обыватель должен увидеть всё именно так: Шевцов — тиран, Заповедник народного быта — секта. Но это заведомая клевета. В реальности Шевцов, конечно же, никого не избивал. Видеоролики, которые представляются в «доказательство» избиений, смонтированы из вырезок из работ по рукопаши (русскому боевому искусству), из «скоморошьих» работ (сцен народного театра с постановочными театральными имитациями ударов), из психологических работ (в которых применялась опять же имитация ударов)», — говорится в обращении Ольги Радзивилл (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В ходе расследования правоохранители изъяли больше 500 видеокассет, 10 жёстких дисков и около 200 съёмных носителей информации. В 2015 году Александра Шевцова намеревались привлечь к уголовной ответственности по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Но он попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, и дальнейшее расследование прекратилось.

В феврале в Хабаровске пройдёт трёхдневный семинар «Собирание себя и собирание силы. Тормоха и Плясы», за которой организаторы предлагают отдать 10 500 рублей. Организаторы не скрывают, что обучение пройдёт на основе авторских методик Александра Шевцова. Это не первое подобное мероприятие в дальневосточной столице — в ноябре 2015 года, после амнистии, в город приезжал сам Александр Шевцов.





В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель центра прикладной психологии «Самопознание» Дмитрий Стрелов рассказал, какие знания и навыки приобретут посетители семинара в этом году.

«Это будут не столько лекции, сколько тренинг, в рамках которого мы будем работать с целями, с целеустроением. Будут народные плясы — для этого в Хабаровск приедет соответствующий преподаватель. Будет народная борьба, которая называется тормоха — это праздничная борьба, в которой участвовали и старики, и женщины, она совершенно не опасна для здоровья», — объяснил Дмитрий Стрелов.

Он прокомментировал и данные о том, что на ректора музея-заповедника народного быта в прошлом завели уголовное дело. По его словам, никаких избиений в рамках занятий с Александром Шевцовым не было.

«То, что Шевцов попал под амнистию — это благо для прокуратуры и ФСБ. То, что ему вменяли, на деле оказалось добровольными занятиями. Ну, эти люди, правда, потом пожаловались, что их били. Но все обвинения с Шевцова сняты, и его методики используются повсеместно», — сообщил Дмитрий Стрелов.