До конца января хабаровчан ждёт ещё один снегопад

Начало недели в Хабаровском крае, по прогнозам синоптиков, будет морозным и ветреным. Ночные температуры опустятся до −28 градусов. Однако уже 27 января жителей региона ждёт снежная и более тёплая погода.

«Дневные температуры в первой половине недели будут в пределах −17…−18 градусов. Южный и юго-западный ветер будет достигать 5-10 метров в секунду. Начало недели пройдёт без осадков, но уже 27 января на территорию края сместится западный циклон, который принесёт с собой повышение температур и осадки», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Уже 28 января снегопад в дальневосточной столице начнёт прекращаться. Синоптики прогнозируют, что за сутки выпадет около трёх-шести миллиметров осадков. Столбики термометра днём поднимутся до отметки −10…−8 градусов, а ночью температура воздуха составит −13… −18 градусов. Но насладиться теплом помешает восточный ветер, порывы которого будут достигать 10-15 метров в секунду.

До конца месяца осадков в Хабаровском крае синоптики не ожидают. Температуры вернутся к своей норме и установятся в пределах −22… −23 градуса ночью и −15… −17 — днём.