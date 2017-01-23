Распространителя наркотиков поймали в Хабаровске во время "закладки"

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю задержали подозреваемого в хранении и сбыте веществ. Молодого человека поймали во время очередных «закладок».

Синтетические наркотики общим весом больше двух граммов 26-летний хабаровчанин пытался спрятать рядом с одним из административных зданий в центре дальневосточной столицы. Как выяснили полицейские, злоумышленник приобретал наркотики на различных сайтах в Интернете и распространял их, не встречаясь с покупателями, с помощью подобных «закладок».

Стражи правопорядка в ходе обыска дома у задержанного обнаружили больше 120 граммов синтетических наркотиков. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, по данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

За подобное преступление в краевом центре уже осудили «клиент-менеджера», принимающего заказы на наркотики. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», двое жителей Алтайского края с помощью интернет-переписки находили клиентов и пособников, передавали запрещённые вещества своему представителю и сбывали «синтетику» в дальневосточной столице с помощью «закладок».