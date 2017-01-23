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В Хабаровском крае появятся два новых сельхозкооператива

В Хабаровском крае появятся два новых сельхозкооператива
Предприятия займутся переработкой мясной и растениеводческой продукции
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В первой половине 2017 года власти Хабаровского края планируют создать два новых сельхозкооператива в районе имени Лазо. Первый займётся переработкой продукции растениеводства, второй — мясным производством.

«Потребность в таких формах работы у нас большая: ежегодно в районе растёт количество крестьянско-фермерских хозяйств, которые развивают свою деятельность, увеличивая объёмы производимой сельхозпродукции. Она успешно реализуется в муниципальном районе, налажены поставки в образовательные и социальные учреждения, соседние территории. В прошлом году только на ярмарках выходного дня и рынках наши фермеры реализовали 570 тонн сельскохозяйственной продукции. Мы готовы наращивать объёмы. В связи с этим у нас есть потребность в увеличении представленности нашей продукции в торговых сетях края», — рассказал глава района имени Лазо Владимир Сорокин.

По информации пресс-службы регионального правительства, помочь в продвижении местной продукции готов Краевой сельскохозяйственный фонд. Региональные власти уже заключили специальные контракты с розничными предприятиями торговли.

«Мы договорились с торговыми сетями, что для местной продукции они будут выделять только лучшие полки, таким образом, отдавая преимущество тем товарам, которые произведены в Хабаровском крае. Это главная задача регионального проекта «Наш выбор 27» — поддержка местного производителя, товары которого маркируются специальным логотипом. Речь идёт не только о продуктах питания, производимых в крае, но и о сельскохозяйственных товарах. Проект получил поддержку на федеральном уровне и не исключено, что наш опыт будут перенимать другие регионы страны», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу. 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что проект Хабаровского края «Наш выбор 27» положительно оценила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая познакомилась с ним в рамках дискуссионной площадки «Качество государства» во время XVI съезда «Единой России». Яровая отметила, что это успешный опыт, которым регионы обязательно должны делиться.

Агентство также сообщало, что право использовать продуктовый бренд региона в конце 2016 года получили первые восемь предприятий, которые прошли проверку качества. В их числе: ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», ОАО «Птицефабрика «Комсомольская», ОАО «Племптицезавод «Хабаровский», ООО «ДВ-Ареал», ООО «Мясное дело», ООО «Мерилен» и ООО «Мостовик плюс».

 
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