Ирине Яровой понравилась идея хабаровского проекта "Наш выбор 27"

Проект Хабаровского края «Наш выбор 27» положительно оценила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая познакомилась с ним в рамках дискуссионной площадки «Качество государства». Мероприятие состоялось в Москве 21 января во время XVI съезда «Единой России». Яровая отметила, что «это успешный опыт, которым регионы обязательно должны делиться».

Представлял проект глава хабаровских единороссов, спикер краевого парламента Сергей Луговской. По его оценке пример налаженного в крае взаимодействия торговых сетей и местных производителей оказался актуальным для большинства участников дискуссии.

«Развитие местного производства для каждого субъекта является важнейшим вопросом усиления экономики. В Хабаровском крае сегодня делается очень многое для продвижения и поддержки наших — региональных — производителей, которых с каждым годом становится всё больше. И проект «Наш выбор 27», который уже стал по-настоящему народным, — прямое тому подтверждение. Именно поэтому мы бы хотели поделиться таким удачным опытом с нашими коллегами из других регионов, которые могли бы взять наши наработки за основу и запустить подобную практику у себя. Конечно, в других субъектах воплощение будет несколько иным. Например, в Якутии логотипом проекта может стать изображение алмаза, но основная концепция и механизм реализации останется подобным Хабаровскому краю», — приводит слова Луговского пресс-служба хабаровского отделения Единой России.

По его словам, подобный отличительный «знак качества» поможет поддержать местного производителя, а значит, усилить только экономику тех или иных субъектов и страны в целом.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», частью проекта по поддержке местного производителя стало создание продуктового бренда региона. Второй этап предполагает разработку профильной программы. Название для продуктового бренда края выбирали с помощью интернет-голосования. Победил вариант «Наш выбор 27». А вот логотип выбирала специальная комиссия. Оставив семь вариантов, она взяла тайм-аут в несколько дней, чтобы принять окончательное решение. В итоге на логотипе появился самолёт. Сначала бренд представили в дальневосточной столице, а затем в Комсомольске-на-Амуре. Первым сертификат на использование логотипа получил племптицезавод «Хабаровский». Право использовать «самолёт» в конце 2016 года получили восемь предприятий, которые прошли проверку качества.