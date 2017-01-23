Краевой центр образования в Хабаровске вновь не принимает первоклашек

В Хабаровском крае записать ребёнка в первый класс можно будет не во всех образовательных учреждениях. В краевом центре образования в начальную школу на 2017/2018 учебный год детей принимать не будут. Об этом заявило руководство организации.

«В этом году запись детей в первые классы осуществляться не будет. Мы и на сайте разместили информацию о том, что в начальную школу на следующий учебный год мы детей не принимаем в связи с полной комплектацией начальной и старшей школы», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора КЦО Елена Воронкина.

В прошлом году детей в первые классы в Краевом центре образования также не набирали. Информация об этом появилась на сайте образовательного учреждения накануне открытия записи в регионе. Причина была обозначена с такой же формулировкой, что и в этом году.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что записать ребёнка в первый класс жители краевой столицы смогут с 28 января. Заявление можно подать непосредственно в учебном заведении или через Интернет — документы принимают на сайтах администрации Хабаровска и управления образования. В прошлом году в первые же минуты начала регистрации сайт для записи оказался недоступен для родителей. В управлении образования заверили, что подобная ситуация не повторится.