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Трамвай врезался в грузовик в Хабаровске

Трамвай врезался в грузовик в Хабаровске
В момент аварии в вагоне находились несколько пассажиров
12 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", dtp_khv

В краевой столице на перекрёстке улиц Трёхгорная и Тихоокеанская столкнулись грузовик и трамвай. В момент столкновения в салоне находились пассажиры.

«Сейчас на месте находятся инспекторы, они оформляют ДТП. Пока неизвестно, кто стал виновником аварии. В салоне находились пассажиры, но при столкновении ни они, ни водители не пострадали», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов.

Пробок авария в районе Трёхгорной и Тихоокеанской не вызвала. Сейчас трамваи пятого маршрута свободно идут в сторону железнодорожного вокзала, и немного с задержкой — в сторону базы КАФ.

Происшествия, связанные с трамваями, часто происходят в Хабаровске с начала этого года. Как писало агентство, 13 января на перекрёстке улиц Ленина и Шеронова два вагона сошли с рельсов и столкнулись. Движение на дорогах оказалось парализовано, большие пробки образовались в Центральном и Индустриальном районах. В аварию вовлекли ещё и легковой автомобиль, водитель которого следовал через пересечение улиц. По словам представителей трамвайно-троллейбусного управления, причиной аварии стал посторонний предмет на рельсах.

Также в начале января соцсети взбудоражило видео с участиями зацеперов. Двое детей решили проехать «зайцем», но выбрали опасный для жизни и здоровья способ.

 
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