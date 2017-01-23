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Хабаровчанин чуть не получил наркотик по почте из Китая

Хабаровчанин чуть не получил наркотик по почте из Китая
Вещество пытались доставить в ёмкости фильтра для воды
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сегодня, 23 января, осудили местного жителя, которого обвинили в попытке купить наркотик за границей. Почти 700 граммов вещества ему доставили в Хабаровск, где парня задержали правоохранители. Посылку молодой человек заказал из Китая для местного жителя, с которым познакомился в Интернете.

На судебном заседании установлено, что хабаровчанин в поисках дополнительного заработка вышел в Сеть, где познакомился с мужчиной, который предложил ему сделку. За 50 тысяч рублей подсудимый должен был заказать наркотик в КНР, где подобные средства не запрещены, получить посылку на почтамте, а затем передать наркотик интернет-пользователю через закладку. Личный контакт с заказчиком был исключён.

Подсудимый заказал наркотик через Интернет в Хабаровск и написал свой адрес. С 9 по 16 марта 2015 года неустановленное лицо в Китае организовало отправку в дальневосточную столицу вещества, которое спрятало в ёмкости фильтра для воды. Наркотик весом в 695,71 грамма нашли на таможенном посту Владивостокского Прижелезнодорожного почтамта Владивостокской таможни. Содержимое заменили на сахар и отправили к месту назначения. Подсудимый получил сообщение о том, что его посылка прибыла на почту, и пришёл за ней. Его задержали оперативные сотрудники регионального управления ФСКН России.

Суд признал 25-летнего парня виновным в пособничестве в покушении на незаконную покупку наркотиков и в незаконном перемещении этих веществ через границу Таможенного союза. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, молодого человека приговорили к 10 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других раскрытых делах по обороту наркотиков. Так, комсомольчанина отправили под суд за контрабанду и незаконную продажу запрещённых веществ. Наркотики ему поставляли из-за границы в обход таможни. Также в суд направили уголовное дело, в котором фигурируют трое хабаровчан. Они получали для дальнейшей продажи «скорость» от некого лица по кличке Повар. Наркотики обвиняемые расфасовывали в специально арендованной для этих целей квартире.

 
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