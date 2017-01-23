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В Хабаровском крае 50 человек посоревновались в ледяной воде

В Хабаровском крае 50 человек посоревновались в ледяной воде
Участие в состязаниях приняли холодовики из Москвы, Владивостока, Благовещенска и дальневосточной столицы
18 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края успешно выступили на юбилейном V межрегиональном фестивале по холодовому плаванию «Крещенская купель 2017». Состязания прошли на озере Драга в районе имени Лазо. Представители региона завоевали больше половины из 50-ти разыгранных наград.

Участие в заплывах приняли 50 спортсменов из Москвы, Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и района имени Лазо. Они соревновались в плавании брассом, баттерфляем, вольным стилем на дистанциях в 25 и 100 метров. Медали разыгрывались в возрастных категориях, отдельно среди мужчин и женщин, в эстафетах и в заплывах на выносливость.

«Представители края в очередной раз подтвердили статус одних из сильнейших пловцов Дальнего Востока. Они завоевали большинство медалей турнира, который, кстати, становится всё более популярным. Ежегодно растёт количество участников и болельщиков», — отметил главный специалист администрации муниципального района имени Лазо Александр Ушанов.

Самой младшей участнице турнира, Варваре Ненаховой, на момент заплыва исполнилось 11 лет, а самой возрастной пловчихой стала 77-летняя Ольга Королёва. По информации пресс-службы краевого правительства, участие в соревнованиях приняли четверо паралимпийцев из Владивостока. Они проплыли дистанцию наравне с другими спортсменами. Температура воды на момент проведения состязаний держалась на отметке −1,5 градуса, и −25… −27 градусов — воздуха.

Соревнования по плаванию в холодной воде «Крещенская купель» проводятся на территории района имени Лазо ежегодно с 2012 года. Участниками заплывов стали представители разных регионов России, а также пловцы из США, Франции и Германии.

Хабаровчане отправились на «Крещенскую купель» подготовленными. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», представители дальневосточной столицы выиграли несколько турниров в Китае, а после этого приняли участие в этапе Кубка мира.

 
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