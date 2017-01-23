В Хабаровский край приехали "нелегальные" семена дайкона и перца

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Продукцию без регистрации изъяли специалисты Россельхознадзора
|Фото: pixabay.com
Более трёхсот упаковок семян дайкона и сладкого перца незарегистрированных сортов завезли на территорию Хабаровского края в рамках поставки для ООО «Посуда-Центр сервис». Зёрна овощных культур предназначались для продажи в Комсомольске-на-Амуре. Нелегальный груз конфисковали сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора.
Как сообщает пресс-служба ведомства, объём груза составил более 15 тысяч упаковок, из которых 313 — перец сладкий «Требия», дайкон «Тарбест», дайкон «Мисатогрин» и дайкон «Джапен бол рабу» — не включены в Государственный реестр селекционных достижений. Это прямое нарушение статьи «Оборотоспособность партий семян» Федерального закона «О семеноводстве».
Государственный реестр селекционных достижений — систематизирован
Организации вынесли административное наказание в виде штрафа. Юридическое лицо обязали заплатить пять тысяч рублей. Специалисты Северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО исключили семена из торгового оборота.
Организации вынесли административное наказание в виде штрафа. Юридическое лицо обязали заплатить пять тысяч рублей. Специалисты Северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО исключили семена из торгового оборота.