В Хабаровский край приехали "нелегальные" семена дайкона и перца

Более трёхсот упаковок семян дайкона и сладкого перца незарегистрированных сортов завезли на территорию Хабаровского края в рамках поставки для ООО «Посуда-Центр сервис». Зёрна овощных культур предназначались для продажи в Комсомольске-на-Амуре. Нелегальный груз конфисковали сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, объём груза составил более 15 тысяч упаковок, из которых 313 — перец сладкий «Требия», дайкон «Тарбест», дайкон «Мисатогрин» и дайкон «Джапен бол рабу» — не включены в Государственный реестр селекционных достижений. Это прямое нарушение статьи «Оборотоспособность партий семян» Федерального закона «О семеноводстве».

Государственный реестр селекционных достижений — систематизирован ный свод документированно й информации о сортах растени й и породах животн ых, зарегистрированн ых в Российской Федерации. Семена , не зарегистрированн ые в Госреестре, могут быть генно-модифициро ванными и представлять угрозу причинения вреда растениям, объектам окружающей природной среды. Такие культуры, высеянные на дачных участках и в овощеводческих хозяйствах, могут переопылить другие гибриды и изменить качество плодов ожидаемого урожая.