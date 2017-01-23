Хабаровчане вернулись с золотом с международного турнира в Китае

В Харбине завершился международный турнир по тхэквондо ВТФ. Участие в нём приняли 800 человек из Китая, Кореи, Монголии, России. Хабаровский край представили семь спортсменов, все они вернулись с состязаний с медалями, в том числе с четырьмя золотыми.





Участники состязались в трёх возрастных категориях. Хабаровчане соревновались в трёх из них. Среди спортсменов 10-11 лет лучшим в поединках стал Темурхон Яхябоев, среди юношей 12-14 лет победу одержал Семён Синельников, у девочек золото в этой категории завоевала Ксения Филиппова. Серебряные награды в копилку региона добавили Артур Беляев и Анастасия Бандорина. Бронзу завоевали Михаил Шварёв и Вадим Замолодчиков.





Семён Синельников, Темурхон Яхябоев и Анастасия Бандорина участвовали в международных соревнованиях в Корее. Однако на состязаниях в Китае они побывали впервые. Таких высоких результатов от спортсменов не ожидали.

«Если честно, то ожидал медалей только от Семёна Синельникова и Анастасии Бандориной, а получилось, что все вернулись с медалями, три из которых золотые. Приятный результат, поскольку соперники были сильные, особенно из южного Китая», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент краевой федерации тхэквондо ВТФ Икромхон Яхябоев.

Также хабаровчане не остались без наград в дисциплине ТК-3, в которой в поединок вступают сразу по три представителя команды. Темурхон Яхябоев, Артур Беляев и Михаил Шварёв стали лучшими и увезли в дальневосточную столицу золото.

Сейчас победители и призёры международного турнира начнут подготовку к краевым соревнованиям. Лишь четыре спортсмена получат путёвку на первенство ДФО, которое пройдёт в апреле в Южно-Сахалинске. Там участники будут сражаться за попадание на первенство России. Также в марте хабаровчане планируют принять участие в международном турнире в Корее.