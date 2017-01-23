Жителей Хабаровского края избили до смерти металлической трубой

В Хабаровском крае полицейским удалось по горячим следам поймать местного жителя. Его подозревают в убийстве двоих человек. Их тела со следами побоев нашли в квартире, принадлежавшей одному из погибших. Задержанный рассказал, что орудовал металлической трубой, а причину конфликта не помнит.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома в Вяземском произошло убийство двоих человек. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, оперативники прибыли на место и обнаружили тела двоих мужчин. Полицейские быстро задержали подозреваемого — 50-летнего местного жителя. Они установили, что убийство произошло после конфликта, который возник между приятелями во время застолья.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, 22 января этого года в гости к жителю Вяземского пришли два приятеля и начали распивать спиртное. В ходе ссоры 50-летний гость причинил своему ровеснику хозяину жилья — и ещё одному 46-летнему мужчине смертельные травмы. Во время допроса подозреваемый рассказал, что причину конфликта не помнит, потому что много выпил. Смертельные травмы он нанёс металлической трубой, которую использует в качестве трости во время ходьбы.

Раньше мужчину судили за причинение лёгкого вреда здоровью. Фигурант уголовного дела работает сторожем на продовольственном предприятии. Сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить подозреваемого под стражу.