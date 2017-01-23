В Хабаровском крае оголодавший вор стащил мясо из чужого гаража

Житель Хабаровского района ответит за кражу продуктов питания и строительных инструментов из чужого гаража. Молодой человек к моменту задержания успел продать похищенную технику на одном из рынков краевого центра, а еду употребил по назначению. Несмотря на юный возраст — 19 лет — фигурант уже был судим за аналогичный проступок.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился 61-летний мужчина. Он сообщил, что ночью неизвестные проникли в его незапертый гараж, расположенный во дворе частного дома, и вынесли оттуда электроинструменты. Кроме того, воры прихватили с собой 13 килограммов мяса. Ущерб от хищения потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого — безработного 19-летнего местного жителя. За плечами молодого вора уже есть судимость за кражу. Полицейские установили, что похищенные инструменты злоумышленник продал, а мясо успел съесть.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.