Вячеслав Шпорт: у "СКА-Нефтяника" фантастическая поддержка болельщиков

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил игроков хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» с победой в Суперкубке. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», матч за трофей прошёл в Сыктывкаре. «Армейцы» со счётом 5:3 обыграли действующего чемпиона страны — красноярский «Енисей».

«Сегодня Хабаровский край по праву можно назвать столицей русского хоккея. И в этом огромная заслуга команды «СКА-Нефтяник». У вас есть фантастическая поддержка со стороны болельщиков, мы также делаем всё, чтобы клуб стабильно работал. Это уже второй Суперкубок, обладателем которого становится команда. Очень символично, что очередной трофей вы завоевали сразу после принятия положительного решения о проведении чемпионата мира по бенди 2018 года в Хабаровском крае. Победа в очередной раз подтвердила правильность данного решения», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Суперкубок разыграли в пятый раз. В 2015 году его впервые завоевал «СКА-Нефтяник». Тогда за трофей «армейцы» также сражались с «Енисеем». На этот раз главный тренер хабаровской дружины Михаил Юрьев признался, что битва за кубок была для его подопечных непростой — оба клуба показали хороший хоккей, однако «армейцам» больше повезло в «стандартах».

Впереди у семи игроков хабаровской команды ещё более значимые состязания — с 29 января по 5 февраля в Сандвикене они в составе национальной сборной России сразятся за титул чемпионов мира. Ещё один «армеец» — Эрик Сэфстрём — сыграет за сборную Швеции.