Роспотребнадзор поможет хабаровчанину в конфликте с сервисным центром

В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю готовы помочь покупателям, которые считают, что их обманули. Для этого гражданам нужно обратиться в ведомство со всеми документами, которые так или иначе подтверждают их слова. Так в ведомстве посоветовали поступить жителю дальневосточной столицы, который считает, что в сервисном центре у него украли дисплей мобильного телефона.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мужчина получил из ремонта свой гаджет с «неродным» экраном. Он понял это сразу, когда взял телефон в руки. Горожанин считает, что оригинальный дисплей с его устройства попросту сняли, и собирается обращаться в правоохранительные органы. Персонал iClub он обвинил в краже. После обнаружения дефекта мужчина отнёс гаджет в другой сервисный центр, где ему подтвердили, что дисплей, установленный на телефон, — китайский. С этим документом пострадавший теперь может обратиться в Роспотребнадзор.

«Нам нужно, чтобы человек пришёл, со всеми документами, которые у него есть на руках, — объяснила корреспонденту агентства начальник отдела защиты прав потребителей территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Валентина Ягодзинская. — Потребитель сам защищает свои права, мы помогаем ему подготовить бумаги, чтобы он обратился в правоохранительные органы: заявления, исковые претензии и так далее. Главное — чтобы он предоставил все документы, которые подтверждают его претензию».

Также РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало позицию директора iClub по этому вопросу. Предприниматель назвал клиента неадекватным и утверждает, что мужчина намеренно портит репутацию сервисного центра. По мнению хабаровского юриста, горожанин потратит больше денег на подготовку всех необходимых документов, чем если просто пойдёт и заменит экран на оригинальный.