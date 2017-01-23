В медучреждениях Хабаровского края ждут 160 студентов-целевиков

С будущими студентами-медиками встретился министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. По его словам, в этом году в регионе стало больше бюджетных мест для потенциальных врачей. Также глава ведомства и руководители лечебных учреждений рассказали абитуриентам Дальневосточного государственного медицинского университета, куда можно будет трудоустроиться после окончания учёбы.

«Медицина как одна из важнейших сфер социального развития региона находится под пристальным вниманием губернатора и правительства края. Ежегодно в регионе сдаются новые и приводятся в порядок старые медучреждения, закупается современное оборудование, огромное внимание уделяется решению кадровых вопросов в отрасли. В этом году, благодаря совместным усилиям Вячеслава Шпорта и министерства здравоохранения России, удалось существенно увеличить количество бюджетных мест для абитуриентов края. Для нужд больниц, поликлиник, амбулаторий здесь будут обучаться 160 человек», — отметил Александр Витько.

По информации пресс-службы правительства региона, вопросы трудоустройства выпускников-медиков находятся на особом контроле. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», край вошёл в число регионов, где продлили реализацию федеральной программы «Земский доктор». В больницы и поликлиники районов края в 2016 году уехали 32 специалиста с высшим медицинским образованием. Ранее в рамках этой программы уже трудоустроились 135 медиков. Благодаря программе в больнице села Троицкое Нанайского района ликвидировали нехватку узких специалистов.

Чтобы закрепить кадры в сельской местности, в 2015 году 18 врачам и семи медицинским работникам со средним профессиональным образованием выдали служебное жильё. Ещё четверо врачей получили доплату на аренду квартир.

«Программы призваны сократить дефицит специалистов высшего и среднего звена в районах края. И они уже дают результаты. В отдалённые населённые пункты сегодня едут медицинские работники, в том числе узкие специалисты. С 2012 года в сельскую местность отправились работать 199 врачей, более 80 фельдшеров и медицинских сестёр. Комплектование кадров осуществлялось, в том числе, за счёт выпускников Дальневосточного государственного медицинского университета», — добавил Александр Витько.