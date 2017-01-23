В Хабаровске появится больше 500 гектаров зелёных зон

В краевой столице станет больше зелёных зон, получивших статус особо охраняемых природных территорий. Сейчас в этом перечне — 28 участков, общей площадью более 500 гектаров. Недавно в этом списке появились земли вдоль федеральной трассы «Восток», вблизи Ореховой сопки, посёлков Горький и Берёзовка, а также в районе улиц Джамбула и Металлистов. Там создадут парки и скверы, которые, по российскому законодательству, будут использовать только для отдыха, занятий спортом и поддержания городского экологического потенциала.





«Также сформирован реестр зелёных насаждений города Хабаровска, в котором заранее определены территории для создания новых озеленённых участков: скверов, бульваров и просто «зелёных островков». При высадке там деревьев и кустарников предпочтение будем отдавать самым выносливым породам, стойко переносящим негативное влияние неблагоприятной для растений городской среды», — рассказала начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.





Помимо создания новых зелёных зон, в краевом центре продолжат приводить в порядок уже существующие особо охраняемые природные территории. В парках имени Гагарина и «Динамо» проведут санитарные рубки, уберут около 400 сухих и больных деревьев. Их место займут саженцы, которые предоставит муниципальный питомник.





По информации пресс-службы городской администрации, «Горзеленстрой» подготовит для озеленения 3200 деревьев и больше 1800 кустарников. Хабаровск украсят несколько видов елей: колючая, голубая королевская, аянская. Также специалисты учреждения высадят сосны, лиственницы, липы, дубы, клёны, ясени, берёзы, серебристые тополя, различные виды боярышника и можжевельника. По словам директора «Горзеленстроя» Георгия Лаптиёва, мощностей муниципального питомника хватит, чтобы отказаться от закупок посадочного материала из других регионов.