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Родителей будущих первоклашек в Хабаровске попросили не паниковать

Родителей будущих первоклашек в Хабаровске попросили не паниковать
В управлении образования обещают, что мест в школах хватит всем
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Записать ребёнка в первый класс родители из краевой столицы смогут уже 28 января. Заявление примут в самих учебных заведениях и через Интернет — документы можно подать на сайтах администрации Хабаровска и управления образования.

«В ближайшие два дня на этих сайтах появятся баннеры, кликнув на которые, можно будет перейти на страничку для записи ребёнка в первый класс. Там же появятся постановление администрации о начале записи, правила электронной регистрации и ссылки на портал подачи заявлений», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела общего образования в управлении образования администрации Хабаровска Ольга Лалетина.

В прошлом году в первые же минуты начала регистрации сайт для записи оказался недоступен для родителей. В управлении образования заверили, что подобная ситуация не повторится.

«Все меры приняты, поэтому проблем не будет. В прошлом году была техническая поломка, которую устранили, и через две минуты сайт заработал, и никакие школы заранее заявлений не подавали, помех не было, портал работал в штатном режиме», — отметила Ольга Лалетина.

После подачи заявления документы в электронной форме придут в заявленную школу. Учебное заведение проверит, по прописке ли идёт к ним ребёнок, хватает ли всех документов и, если всё верно, попросит родителей в течение семи дней подтвердить все предоставленные бумаги оригиналами.

Для тех, кто не может или не хочет подавать документы через Интернет, будут работать специалисты в учебных заведениях. Однако представители управления образования и руководители школ просят родителей не создавать ажиотажа и не дежурить у входа, как это происходило несколько лет подряд. Тогда в погоне за местом в гимназии или лицее хабаровчане занимали очереди и ночевали у порога учебных заведений.

«У нас никогда проблем с записью детей в первый класс не было — что при личном приёме, что при подаче документов через Интернет. Мы просим родителей не паниковать. Стоять ночью у дверей школы — бессмысленно, поскольку отослать электронное обращение можно быстрее», — объяснила Ольга Лалетина.

Пока записать детей можно только по месту регистрации. Документы будут принимать до 1 июля. Подать заявление на приём в учебное заведение не по месту прописки можно будет с 1 июля до 5 сентября. Заявку одобрят, если в классах будут свободные места.

Если первые классы в школе по месту регистрации окажутся переполненными, родителям предложат отдать ребёнка в другое близлежащее учебное заведение, в котором есть недокомплект первоклашек. Ожидается, что всего в этом году за парты впервые сядут 7 500 детей.

 
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