Хабаровчанам за полёт приятеля с балкона дали девять и десять лет

В Хабаровске перед судом предстали двое местных жителей, которых обвинили в покушении на убийство. Они сбросили своего приятеля с балкона шестого этажа. Врачи спасли парню жизнь, но он остался инвалидом.

По версии следствия, 11 мая 2016 года в квартиру к одному из осуждённых, который жил в Железнодорожном районе Хабаровска, пришли двое его приятелей и девушка. Компания начала распивать спиртные напитки. Один из гостей, 21-летний парень, стал вести себя вызывающе. Ему сделали замечание, но он не отреагировал. Тогда фигуранты вывели молодого человека на балкон, взяли его за руки и за ноги, после чего сбросили с шестого этажа.

Потерпевшего обнаружила случайная прохожая, которая вызвала скорую помощь. Врачи спасли жизнь мужчине, но он остался инвалидом. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ходе следствия обвиняемые свою вину признали частично: подтвердили, что сбросили приятеля с балкона, но заявили — убивать его не собирались, а хотели только пошутить.

По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по краю, обвиняемому парню 1992 года рождения суд назначил девять лет лишения свободы, его приятелю 1993 года рождения — 10 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.