Сегодня понедельник, 23 января 2017 года, 12:03
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
Родителей будущих первоклашек в Хабаровске попросили не паниковать
Родителей будущих первоклашек в Хабаровске попросили не паниковать
Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"
Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"
Представители Приморского края вошли в Генсовет "Единой России"
Представители Приморского края вошли в Генсовет "Единой России"
Регионы:


Популярное
вчера, 19:50
Во Владивостоке кто-то расстрелял припаркованные на Каплунова иномарки
вчера, 14:20
"СКА-Нефтяник" и "Енисей" сегодня сразятся за Суперкубок
вчера, 13:25
В Хабаровске изъяли почти полторы тысячи бутылок нелегального алкоголя
вчера, 15:15
Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
вчера, 22:03
Суперкубок России по хоккею с мячом достался "СКА-Нефтянику"
вчера, 18:55
В Комсомольске учащийся техникума зарезал 15-летнего мальчика
сегодня, 10:29
Житель Владивостока поплатился за желание работать за границей
сегодня, 08:22
Сегодня в Приморье температура опустится до 20 градусов мороза
вчера, 12:30
Жалобами приморцев на холодные дома займётся спецкомиссия
вчера, 18:00
В Хабаровске "американские" футболисты осваивают приёмы ММА

Обсуждаемое
вчера, 13:25
8

В Хабаровске изъяли почти полторы тысячи бутылок нелегального алкоголя
вчера, 19:50
3

Во Владивостоке кто-то расстрелял припаркованные на Каплунова иномарки
вчера, 15:15
1

Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
сегодня, 10:00
1

Комсомольскому "Амурметаллу" грозят перебои с отоплением
сегодня, 10:20
1

Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"
час назад
1

Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
полчаса назад
В Хабаровске появится больше 500 гектаров зелёных зон
28 минут назад
В медучреждениях Хабаровского края ждут 160 студентов-целевиков
полчаса назад
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
20 минут назад
На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
Новый год – новые условия лизинга! сегодня, 08:56
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 522



Система Orphus

Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"

Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"
Горожане прокомментировали декриминализацию насилия в семье
сегодня, 10:20
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Жители Хабаровска обсудили поправки к статье Уголовного кодекса России «Побои», и их мнения разделились практически поровну. Около половины участников опроса считают, что после того, как подобные нарушения переведут в административную ответственность, пострадавшие от насилия в семье лишатся последней защиты, 45 % — что закон не должен грубо вмешиваться в отношения близких родственников.

Декриминализацию побоев дома обсудили в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». По данным опроса, в котором приняли участие 1 486 человек, против поправок к статье проголосовали 713 человек, одобряют подобные меры 670, ещё 103 пользователям всё равно.

«Как защититься? Да с лестницы спустить! Как бы ни любила,а черенок от лапаты за холодильником лежит», — прокомментировала опрос Зина Пряникова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Баб нужно иногда гонять. Не**** на мужика рот раскрывать! Ну пределах разумного», — высказался горожанин Александр Степаненко.

«Ну так правильно все сделали. Люди наверно не читали и повелись на кричащий заголовок и картинку», — одобрил Руслан Гарипов.

При этом большинство опрошенных, которые одобряют декриминализацию побоев — мужчины. Это видно и по данным опроса, и по комментариям пользователей соцсети «ВКонтакте».

«Тут не за ремень или подзательники говориться, да и за это ещё ни кого ни разу не осуждали в судебном порядке. Тут в основном только мужская половина говорит про правильность принятия. Просто сейчас если муж пришёл пьяный или он просто деспот, то может жену оттаскать за волосы, треснуть пару пощёчин или побить, но без синяков и ему за это светит только штраф, вот только после первого штрафа, жена больше ни куда не пойдёт потому, что муж ей популярно "объяснит" что ни куда ей ходить не нужно. Теперь ждём новость, что по показаниям статистики насилия в семье стало меньше!», — считает Наталья Силина.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», депутат Законодательной Думы края Ирина Штепа объяснила, что законопроект обоснован реалиями действующей судебной системы. Изменение формата ответственности за побои позволит наказать тех, кто издевается над близкими родственниками. За административное правонарушение привлечь к ответственности проще, чем по Уголовному кодексу России. Тогда статья 116 «Побои», наконец, начнёт нормально работать.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • ---  (полчаса назад)

    Не скажу, что я удивлена такому результату. . . Но мне очень грустно от того, что в 21-м веке людям все еще нужно объяснять, почему дом должен быть местом, свободным от насилия, что детей нельзя воспитывать ремнем и что никто не имеет права бить другого человека.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru