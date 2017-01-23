Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"

Жители Хабаровска обсудили поправки к статье Уголовного кодекса России «Побои», и их мнения разделились практически поровну. Около половины участников опроса считают, что после того, как подобные нарушения переведут в административную ответственность, пострадавшие от насилия в семье лишатся последней защиты, 45 % — что закон не должен грубо вмешиваться в отношения близких родственников.

Декриминализацию побоев дома обсудили в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». По данным опроса, в котором приняли участие 1 486 человек, против поправок к статье проголосовали 713 человек, одобряют подобные меры 670, ещё 103 пользователям всё равно.

«Как защититься? Да с лестницы спустить! Как бы ни любила,а черенок от лапаты за холодильником лежит», — прокомментировала опрос Зина Пряникова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Баб нужно иногда гонять. Не**** на мужика рот раскрывать! Ну пределах разумного», — высказался горожанин Александр Степаненко.

«Ну так правильно все сделали. Люди наверно не читали и повелись на кричащий заголовок и картинку», — одобрил Руслан Гарипов.

При этом большинство опрошенных, которые одобряют декриминализацию побоев — мужчины. Это видно и по данным опроса, и по комментариям пользователей соцсети «ВКонтакте».

«Тут не за ремень или подзательники говориться, да и за это ещё ни кого ни разу не осуждали в судебном порядке. Тут в основном только мужская половина говорит про правильность принятия. Просто сейчас если муж пришёл пьяный или он просто деспот, то может жену оттаскать за волосы, треснуть пару пощёчин или побить, но без синяков и ему за это светит только штраф, вот только после первого штрафа, жена больше ни куда не пойдёт потому, что муж ей популярно "объяснит" что ни куда ей ходить не нужно. Теперь ждём новость, что по показаниям статистики насилия в семье стало меньше!», — считает Наталья Силина.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», депутат Законодательной Думы края Ирина Штепа объяснила, что законопроект обоснован реалиями действующей судебной системы. Изменение формата ответственности за побои позволит наказать тех, кто издевается над близкими родственниками. За административное правонарушение привлечь к ответственности проще, чем по Уголовному кодексу России. Тогда статья 116 «Побои», наконец, начнёт нормально работать.