Комсомольскому "Амурметаллу" грозят перебои с отоплением

«Дальневосточная генерирующая компания» намерена ограничить подачу тепловой энергии на крупнейший металлургический комплекс Хабаровского края. Предприятие «Амурметалл» на сегодняшний день задолжало поставщику ресурса свыше 35 миллионов рублей. Гигантский завод не оплачивает счета с ноября 2016 года.

К концу прошлого года «Амурметалл» накопил около 20 миллионов долга. По прогнозам специалистов энергокомпании, эта сумма до конца января может удвоиться. С декабря 2016 года предприятие-должник уже ввело ограничение подачи тепловой энергии на 23 своих объектах — всего их более 100. Если вопрос с погашением долга не будет урегулирован, то АО «ДГК» будет вынуждено ввести полное ограничение в подаче тепловой энергии.

«Мы неоднократно обращались к руководству предприятия с требованием оплатить долги, но вопрос так и остаётся открытым. Сейчас ОАО «Амурметалл» находится в режиме частичного самоограничения объектов в целях исключения наращивания дополнительной задолженности», — отметил заместитель генерального директора АО «Дальневосточная генерирующая компания» по сбыту Дмитрий Богдановский.

Как сообщает пресс-служба поставщика тепла, энергетики неоднократно информировали предприятие об имеющейся задолженности и мерах ограничения в случае неплатежей, однако на сегодняшний день переговоры результатов не дали. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что в начале декабря 2016 года ПАО «ДЭК» планировало полностью отключить подачу электроэнергии на объекты крупнейшего металлургического комплекса региона. ОАО «Амурметалл» накопило долг и за свет — не оплачены счета на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Энергетики озвучивали намерение расторгнуть договор поставки электроэнергии с «Амурметаллом» в начале июня прошлого года. Предприятие накопило перед ресурсоснабжающей организацией огромный долг, включая и мораторную задолженность в размере 57,7 миллиона рублей за неоплаченную поставку 2011 года. Руководство энергохолдинга неоднократно предлагало заводу-банкроту ряд мер по ликвидации дебиторской задолженности, однако ответных шагов со стороны конкурсного управляющего, кредиторов и потенциальных покупателей не последовало.

В скором времени на совещании в Минпромторге Российской Федерации энергетики согласовали вопрос подачи электроэнергии заводу «Амурметалл», который проходил процедуру банкротства. «Дальневосточная энергетическая компания» решила не отключать металлистам электричество, более того — у предприятия обозначились сразу три потенциальных инвестора. Это ООО «Торэкс» и ГК «Север» и «Петропавловск-Чёрная металлургия». В частности, «Торэкс», который на сегодняшний день является одним из резидентов ТОР «Хабаровск» с проектом металлургического мини-завода на металлоломном сырье, уже озвучил своё несогласие с оценкой активов «Амурметалла» в 2,9 миллиарда рублей. В целом модернизацию флагмана металлургии на Дальнем Востоке оценили в сумму от 10 до 15 миллиардов. По результатам переговоров энергетики согласились дать заводу «Амурметалл» две недели на подготовку и заключение соглашения о реструктуризации долга за поставленное электричество.

Согласно утверждённому судом документу, обе стороны признали продолжение отношений по энергоснабжению в рамках действующего договора. Таким образом, «ДЭК» продолжило поставки электроэнергии на предприятие, сохраняя условия для нормальной производственной деятельности. «Амурметалл», в свою очередь, обязался своевременно оплачивать текущее электропотребление, а также поэтапно гасить сформировавшийся долг за март-апрель 2016 года. В октябре 2016 года металлозавод должен был ликвидировать остаток задолженности за истёкший период, а также долги за январь-февраль.