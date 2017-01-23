Михаил Юрьев: матч за Суперкубок проходил очень непросто

Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев после матча за Суперкубок в Сыктывкаре признался, что битва за трофей была для его команды непростой — оба клуба показали хороший хоккей, однако «армейцам» больше повезло в «стандартах».

«Матч шёл волнообразно: вначале здорово выглядел «Енисей», но потом с каждой минутой мы входили всё увереннее в игру, и в первом тайме нам удалось сравнять счёт, а затем немного выйти вперёд. В начале второго тайма мы выглядели очень неплохо, имели все шансы, чтобы увеличить разрыв. В концовке тайма свежее и активнее был «Енисей» — понятно, что ему надо было отыгрываться, поэтому игроки много атаковали», — рассказала Михаил Юрьев.

По словам наставника «армейцев», исход матча решила реализация стандартных положений, в которой точнее оказались хабаровчане. С его словами согласился старший тренер красноярской команды Иван Максимов.

«Мы проигрываем игрокам из Хабаровска, в частности, в реализации угловых ударов. Но это нормально, это процесс, над которым мы работаем», — отметил Иван Максимов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России во второй раз. В Сыктывкаре в матче с действующим чемпионом страны — красноярским «Енисеем» — «армейцы» победили со счётом 5:3.